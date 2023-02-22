Colm Whelan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colm Whelan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Colm Whelan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Colm Whelan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Colm Whelan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colm Whelan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Colm Whelan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Colm Whelan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Colm Whelan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Colm Whelan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Colm Whelan 29 Haziran 2000 tarihinde Thomastown, Kilkenny şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Colm Whelan Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Colm Whelan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Colm Whelan'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Colm Whelan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/colmwhelan2000

Colm Whelan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Colm Whelan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Colm Whelan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Colm Whelan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Waterford FC

1 Ocak 2020 yılında UCD

1 Ocak 2023 yılında Derry City

Colm Whelan kimdir

Colm Whelan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Colm Whelan şuan Derry City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Thomastown United

Colm Whelan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İrlanda U21 takımında 22 numaralı formasıyla 7 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 1 gol atmıştır.

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Colm Whelan nereli

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