Colman Deegan Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?
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COLMAN DEEGAN KİMDİR?
Doğum tarihi : ??.??.1973
Colman Deegan kaç yaşında : 45
Kilo & Boy :
Burcu :
Meslek : Üst Düzey Yönetici
Colman Deegan doğum yeri : İngiltere
COLMAN DEEGAN BİYOGRAFİSİ
19 Eylül 2016 itibarıyla Vodafone Türkiye'nin yeni CEO'sudur.
Colman Deegan, 1973 yılında İngiltere’de doğmuştur. 1991 – 1995 yıllarında İrlanda'nın önde gelen üniversitesi olan Trinity Koleji Dublin’de İşletme bölümünde okudu.
Colman Deegan, Vodafone'daki kariyerine 1998 yılında genel merkezde grup finans biriminde başladı. Şubat 2007- Ağustos 2011 yılları arasında Vodafone Grubu'nun tüm dünyadaki birleşme ve satın almalarından sorumlu direktörü olarak çalıştı.
Ağustos 2011- Ocak 2014 yılları arasında Vodafone Hindistan'ın finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcılığı görevini Mumbai’de yürüten Colman Deegan, bu dönemde şirketin güçlü büyüme performansına önemli katkı sağladı.
Colman Deegan, Ocak 2014- Eylül 2016 yılları arasında Vodafone İtalya'nın finanstan sorumlu icra kurulu başkan yardımcılığı görevi ile Milan’da bulundu.
Vodafone Türkiye CEO'su olarak 19 Eylül 2016 itibarıyla başlayan rubu Afrika, Orta Doğu, Asya ve Pasifik (AMAP) Bölge CEO'su Serpil Timuray'a bağlı çalışmaktadır.
Colman Deegan, 19 Eylül 2016'dan bu yana Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.'nin İcra Kurulu Başkanı olarak İstanbul’da görev yapmaktadır.
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