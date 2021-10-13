Çolpa ne demek, TDK'ya göre Çolpa kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çolpa ne demek? Çolpa TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çolpa kelimesi. Peki çolpa ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çolpa nedir, çolpa kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇOLPA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çolpa kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Çolpa kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre çolpa kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ayağı sakat olan

- Beceriksiz, eli işe yakışmayan, acemi



ÇOLPA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Hareketleri çolpa, dikkati dağınık, tepkileri geç ve kesikti.

