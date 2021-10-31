Çolpalık ne demek, TDK'ya göre Çolpalık kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çolpalık ne demek? Çolpalık TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çolpalık kelimesi. Peki çolpalık ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çolpalık nedir, çolpalık kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇOLPALIK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çolpalık kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çolpalık kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çolpa olma durumu

