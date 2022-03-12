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Çomar ne demek, TDK'ya göre Çomar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Çomar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Çomar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Çomar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Çomar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Çomar ne demek, TDK'ya göre Çomar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çomar ne demek? Çomar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çomar kelimesi. Peki çomar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çomar nedir, çomar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ÇOMAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çomar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çomar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İri köpek, çoban köpeği
- Terbiyesiz, kaba, saldırgan kimse

ÇOMAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sen böyle üst perdeden konuşuyorsun çünkü etrafındaki o çomarlara güveniyorsun.

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