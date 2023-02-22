Conan Noonan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conan Noonan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conan Noonan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conan Noonan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conan Noonan 17 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conan Noonan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conan Noonan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shamrock Rovers futbol takımında oynamaktadır. Shamrock Rovers takımına 12 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Conan Noonan'nin Shamrock Rovers ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Conan Noonan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conan Noonan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Conan Noonan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conan Noonan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Mart 2021 yılında Shamrock Rovers

Conan Noonan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conan Noonan şuan Shamrock Rovers takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.