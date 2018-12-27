Conan O'Brien Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

CONAN O'BRİEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 17.Nisan.1963

Conan O'Brien kaç yaşında : 55

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Komedyen, Talk-Show Sunucusu

Conan O'Brien doğum yeri : Brookline, Massachusetts, ABD

CONAN O'BRİEN BİYOGRAFİSİ

NBC'nın talk show'u The Tonight Show with Conan O'Brien programıyla tanınmaktadır.

Conan O'Brien, 18 Nisan 1963 tarihinde ABD’de Massachusetts eyaletinin Boston şehrinin Brookline kasabasında doğmuştur. Tam adı Conan Christopher O'Brien’dır. Annesi avukat Ruthe Reardon, babası eczacı Thomas Francis O`Brien’dır. 5 kardeşi vardır. Harvard Üniversitesi’nden 1985 yılında Tarih ve Edebiyat dalından mezun olmuştur.

Conan O'Brien, Harvard Üniversitesi’nde okuduğu dönemde mizah dergisi olan Harvard Lampoon’da yazarlık ve başkanlık yaptı. Televizyon kariyerine yazarlıkla başladı, tiyatro gruplarında ve tanıtım reklamlarında da rol aldı.

1988 yılında Saturday Night Live programının yazarları arasına katıldı. 1987-1991 yılları arasında 72 bölüm yazarlık yaptı. 1989 yılında buradaki görevi dolayısı ile arkadaşlarıyla beraber Emmy ödülü kazandı. Bundan sonra 1992-1993 yılları arasında The Simpsons (Simpsonlar) çizgi dizisinde yazarlık yaptı.

Conan O'Brien, , 1 Haziran 2009'da The Tonight Show'un sunuculuğunu Jay Leno'dan devraldı.

Conan O'Brien, 2010 yılında NBC televizyonunda sunduğu 'The Tonight Show’u Jay Leno’a bırakarak 12 milyon doları çalışanlarına 33 milyon doları kendine olmak üzere toplam 45 milyon dolarlık bir anlaşma karşılığında ayrıldı. Eylül 2010'a kadar başka kanalda çalışamaması maddesi konulan Conan O'Brien, 8 Kasım 2010 tarihinde TBS kanalında Conan adlı yeni gösterisine başlamıştır. Türkiye'de e2'de yayınlandı.

Conan O'Brien, 12 Ocak 2002 tarihinde Liza Powel O'Brien ile evlendi. Kızı, Neve O'Brien (d.2003) ve oğlu, Beckett O'Brien (d.2005) adlarında iki çocuğu vardır.

Filmleri :

Yapımcı :

2013 - The Pete Holmes Show (TV Dizisi)

2013 - Super Fun Night (TV Dizisi)

2010 - Conan (TV Dizisi)

Oyuncu :

2014 - Nowitzki: Der perfekte Wurf (Kendisi) (Sinema Filmi)

2013 - The Pete Holmes Show (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 - Maron (Kendisi) (TV Dizisi)

2013 - Brody Stevens: Enjoy It! (Kendisi) (TV Dizisi)

2011 - Conan O'Brien Can't Stop (Kendisi) (Sinema Filmi)

2010 - Public Speaking (Sinema Filmi)

2010 - Conan (Kendisi) (TV Dizisi) (46 Bölüm)

2008 - The 60th Primetime Emmy Awards (Kendisi) (TV Filmi)

2005 - The Colbert Report (Kendisi) (TV Dizisi) (2 Bölüm)

2005 - Saturday Night Live In The '80... (Kendisi) (TV Filmi)

2002 - The Osbournes (Kendisi) (TV Dizisi)

1999 - Futurama (Kendisi) (TV Dizisi)

1999 - Barenaked in America (Kendisi) (Sinema Filmi)