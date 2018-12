Condoleezza Rice Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

DOÇ.DR.CONDOLEEZZA RİCE KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Kasım.1954

Condoleezza Rice kaç yaşında : 64

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Siyasetçi, Diplomat

Condoleezza Rice doğum yeri : Birmingham, Alabama, ABD.

CONDOLEEZZA RİCE BİYOGRAFİSİ

A.B.D. ulusal güvenlik danışmanı. 2005-2009 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri bakanı görevini yaptı.

Dr. Condoleezza Rice, 20 Ocak 2001 – 26 Ocak 2005 tarihleri arasında ABD. Başkanın Ulusal Güvenlik İlişkileri Yardımcısı (genelde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak adlandırılır) oldu.

Haziran 1999'da Stanford Üniversitesinde 6 sene süren doçentliğini tamamladı. Bu süre içinde aynı zamanda Rektör Yardımcılığı görevini de yürüttü. Rektör Yardımcısı olarak, yıllık 1.5 milyar $ bütçeden ve 1400 fakülte üyesi ile 14000 öğrenciden sorumluydu.

Stanford'daki fakültede Siyaset Bilimi öğretim üyesi olarak 1981 yılından itibaren çalıştı ve bu süre zarfında iki öğretim ödülü aldı (1984'de "Walter J. Gores Award for Excellence in Teaching" ve 1993'de "School of Humanities and Sciences Dean's Award for Distinguished Teaching")

Stanford'dayken Uluslararası Güvenlik ve Silahlanma Kontrol Merkezi üyeliği, Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü kıdemli üyeliği ve Hoover Enstitüsü üyeliği yaptı. Yazdığı kitaplar; Philip Zelikow ile "Birleşmiş Avrupa" (1995), Alexander Dallin ile "Mihail Gorbaçov Dönemi" (1986) ve "Şüpheli Sadakat: Sovyetler Birliği ve Çekoslavak Ordusu" (1984). Ayrıca, Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa'nın dış işleri ve savunma politikaları üzerine çok sayıda makale yazdı ve Birleşik Devletler Moskova Büyükelçisi'nin residansından İngiliz Milletler Topluluğuna, 1992 ve 2000'de Cumhuriyetçiler toplantılarına kadar çok yerde konuşmalar yaptı.

Almanya'nın birleşmesinin ve Sovyetler Birliğinin son zamanları olan 1989'dan Mart 1991'e kadar Baba George Bush yönetiminde Ulusal Güvenlik Konseyinin Sovyet ve Doğu Avrupa İlişkilerinde Direktör ve Kıdemli Direktör; ve Ulusal Güvenlik İlişkilerinde Başkanın özel asistanı olarak görev yaptı. 1986 senesinde Uluslar arası İlişkiler Konseyinin üyesiyken, Genelkurmay Başkanının özel asistanı olarak da çalıştı.

Condoleezza Rice, 1996 yılında Dış ilişkiler Konseyi adlı düşünce kuruluşunda görev aldı. George W. Bush tarafından Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevine atanıncaya kadar Chevron şirketinin icra direktörleri kurulunda yer aldı.

Ulusal Güvenlik Danışmanlığı görevini üstlenmesinden sonra Rice, Irak Savaşı’nın en büyük destekçilerinden biri oldu. New York Times gazetesine yazmış olduğu bir yazıda Rice, “Irak’ın yalan söylediğini nasıl biliyoruz?” başlığını kullanmıştı.

Rice’ın adı, ABD’ye terörist saldırılar konusunda ABD kongresinde ifade vermeyi önce reddetmesi, ancak sonra baskılar karşısında kabul etmesiyle de gündeme geldi. 11 Eylül Komisyonu önünde ifade veren Rice, burada 11 Eylül saldırılarıöncesinde gelen uyarıların dikkate alınmadığı yönündeki eleştirileri yanıtlamaya çalıştı.

Ağustos 2004 tarihinde Forbes dergisi Rice’ı, “dünyanın en güçlü kadını” ilan etti. Rice, Bush’un 2004 seçim kampanyasına bizzat destek vererek, patronunun seçim kampanyası için çalışan ilk ulusal güvenlik danışmanı oldu ve bu davranışıyla da eleştirilere maruz kaldı.

Bugüne kadar hiç evlenmeyen ve bir gün Ulusal Futbol Ligi komisyoneri olmayı hedefliyen; Bush’a en yakın isimlerin başında gelen Rice, Başkan ve ailesine neredeyse bütün tatillerinde eşlik etti.

Condoleezza Rice, 14 Kasım 1954'de Birmingham, Alabama'da doğdu. Ailenin kökleri Jamaika’dan geliyor. Rice’ın anne ve babası üniversite profesörüydü. Annesi Angelena (Ray) Rice ve babası John Wesley Rice’dir. Condoleezza adı, İtalyan müzik terimi olan ve müzik aletini “tatlılıkla çalmak” anlamına gelen “con dolcezza’dan” geliyor. Üç yaşındayken Fransızca, müzik, artistik patinaj ve bale öğrenmeye başladı. 1967 yılında, ailesiyle Denver, Colorado’ya taşındı. Colorado’da St Mary Akademisi ve Cherry Hills Village lisesine gitti. 1971 yılında 16 yaşındayken mezun oldu. Babasının dekan yardımcısı olduğu Denver Üniversitesine başladı. On altı yaşına geldiğinde, Denver Üniversitesi’ne kaydolan ve konser piyanisti olmayı hedefleyerek piyano dersleri başladı. Aldığı bir derste uluslararası ilişkilere olan merakını fark ederek, konser piyanistliği sevdasını bıraktı.

19 yaşında Denver Üniversitesi’nin siyasi bilimler bölümünden mezun oldu. Lisansını Siyaset Bilimi üzerine Denver Üniversitesinden 1974 senesinde aldı. 1975 yılında Notre Dame Üniversitesinden master'ını aldı. 1977 yılında Jimmy Carter yönetiminde Eğitim ve Kültür İşleri Bürosunda stajyer olarak çalıştı, 1979 yazında Moskova Devlet Üniversitesinde stajyer olarak çalıştı. 1981 yılında Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Lisans üstü Eğitim Biriminden doktorasını aldı. Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi üyesidir. Morehouse Kolejinden 1991 senesinde, Alabama Üniversitesinden 1994 yılında, Notre Dame Üniversitesinden 1995 yılında ve Mississippi Koleji Hukuk Fakültesinden 2003 senesinde fahri doktora unvanları aldı. Washington D.C.'de ikamet etmektedir.

1993–1999 yılları arasında Stanford Üniversitesi Dekanı görevinde bulundu. Condoleezza Rice, İngilizce’ye ek olarak Rusça, Fransızca ve İspanyolca da konuşuyor.

26 Ocak 2005 – 20 Ocak 2009 tarihleri arasında Başkan George W. Bushdöneminde Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri bakanı görevini yaptı. Colin Powell’dan görevi devralmıştı, Görev süresi dolan Condoleezza Rice 20 Ocak 2009'da yerini yeni bakan Hillary Clinton'a bıraktı.

Mart 2009'da, Stanford Üniversitesi'nde Kamu Politikası bir siyaset bilimi profesörü görevine döndü. Eylül 2010'da, Stanford Graduate School İş ve Küresel İş Merkezinde öğretim üyesi oldu.