Cong Phuong Nguyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cong Phuong Nguyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cong Phuong Nguyen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cong Phuong Nguyen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cong Phuong Nguyen 21 Ocak 1995 tarihinde Do Luong, Nghe An şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Vietnam uyrukludur.Gerçek adı da Nguyễn Công Phượng şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cong Phuong Nguyen Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JEB ENTERTAINMENT Co.,Ltd. yapmaktadır. Cong Phuong Nguyen, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Yokohama FC futbol takımında oynamaktadır. Yokohama FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Cong Phuong Nguyen'nin Yokohama FC ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Cong Phuong Nguyen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/congphuong_diamond/

Cong Phuong Nguyen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cong Phuong Nguyen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Cong Phuong Nguyen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cong Phuong Nguyen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2014 yılında HAGL FC

1 Şubat 2016 yılında Mito HollyHock

31 Ocak 2017 yılında HAGL FC

13 Şubat 2019 yılında Incheon Utd.

2 Haziran 2019 yılında HAGL FC

5 Temmuz 2019 yılında VV St. Truiden

31 Aralık 2019 yılında HAGL FC

1 Ocak 2020 yılında HCMC FC

31 Aralık 2020 yılında HAGL FC

9 Ocak 2023 yılında Yokohama FC

Cong Phuong Nguyen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cong Phuong Nguyen şuan Yokohama FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Cong Phuong Nguyen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Hoang Anh Gia Lai – Arsenal JMG Academy (2007-2014)

Vietnam takımında 10 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 50 maçta 11 gol atmıştır.

Vietnam U22 takımında 10 numaralı formasıyla 14 Mayıs 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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