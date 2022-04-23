Cönk ne demek, TDK'ya göre Cönk kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Cönk ne demek? Cönk TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi cönk kelimesi. Peki cönk ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre cönk nedir, cönk kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

CÖNK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Cönk kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Cönk kelimesi (Malezya kökenlidir.

TDK'ya göre cönk kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Saz şairlerinin, kendilerinin veya başkalarının şiirlerini derledikleri, uzunlamasına açılan, deri kaplı defter, sığırdili

- Büyük yelkenli gemi

