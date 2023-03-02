Connor Doona kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Doona Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Connor Doona kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Connor Doona ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.