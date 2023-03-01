Connor Essam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Essam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Connor Essam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Connor Essam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Connor Essam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Essam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Connor Essam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Essam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Essam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Essam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Essam 9 Temmuz 1992 tarihinde Sheerness şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Essam Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Connor Essam, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dartford FC futbol takımında oynamaktadır. Dartford FC takımına 16 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Connor Essam'nin Dartford FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Connor Essam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Essam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Connor Essam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Essam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında FC Gillingham

29 Ekim 2010 yılında Bishop's St.

1 Aralık 2010 yılında FC Gillingham

20 Nisan 2011 yılında Dover Athletic

31 Mayıs 2011 yılında FC Gillingham

11 Ağustos 2011 yılında Bishop's St.

11 Eylül 2011 yılında FC Gillingham

16 Aralık 2011 yılında Dartford

3 Şubat 2012 yılında FC Gillingham

31 Ağustos 2012 yılında Luton

28 Ekim 2012 yılında FC Gillingham

23 Ocak 2013 yılında Crawley Town

22 Kasım 2013 yılında Dartford

21 Aralık 2013 yılında Crawley Town

1 Eylül 2014 yılında Dover Athletic

27 Temmuz 2015 yılında Leyton Orient

23 Mart 2016 yılında Dover Athletic

31 Mayıs 2016 yılında Leyton Orient

1 Temmuz 2016 yılında Eastleigh

8 Eylül 2016 yılında Woking

9 Ekim 2016 yılında Eastleigh

12 Ocak 2017 yılında Dover Athletic

31 Mayıs 2017 yılında Eastleigh

1 Temmuz 2017 yılında Dover Athletic

1 Temmuz 2019 yılında Hemel

16 Ağustos 2020 yılında Dartford

Connor Essam kimdir

Connor Essam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Essam şuan Dartford FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Gillingham FC (2002-2010)

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Connor Essam nereli

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