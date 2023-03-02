Connor Kurran Browne kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Kurran Browne Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Kurran Browne adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Connor Kurran Browne Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Connor Kurran Browne 26 Ocak 2002 tarihinde Hemel Hempstead şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Guyana,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Connor Chadney Kurran-Browne şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Connor Kurran Browne Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PowerHause SG yapmaktadır. Connor Kurran Browne, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Hampton & Richmond Borough futbol takımında oynamaktadır. Hampton & Richmond Borough takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Connor Kurran Browne'nin Hampton & Richmond Borough ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Connor Kurran Browne Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Connor Kurran Browne futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bournemouth U21
11 Aralık 2021 yılında King's Lynn
31 Mayıs 2022 yılında Bournemouth U21
1 Temmuz 2022 yılında Hampton & Rich.
Connor Kurran Browne Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Connor Kurran Browne şuan Hampton & Richmond Borough takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.
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