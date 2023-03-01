Connor Lemonheigh Evans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Lemonheigh Evans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Lemonheigh Evans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Connor Lemonheigh Evans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Connor Lemonheigh Evans 24 Ocak 1997 tarihinde Swansea şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Galler uyrukludur.Gerçek adı da Connor Lemonheigh Evans şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Connor Lemonheigh Evans Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Stockport County futbol takımında oynamaktadır. Stockport County takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Connor Lemonheigh Evans'nin Stockport County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Connor Lemonheigh Evans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Connor Lemonheigh Evans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
28 Temmuz 2015 yılında Bristol C U21
5 Ocak 2017 yılında Bath City
5 Şubat 2017 yılında Bristol U21
23 Mart 2017 yılında Bath City
31 Mayıs 2017 yılında Bristol U21
31 Ocak 2018 yılında Torquay
31 Mayıs 2018 yılında Bristol U21
29 Eylül 2018 yılında Torquay
1 Ocak 2019 yılında Bristol U21
2 Ağustos 2019 yılında Torquay
31 Mayıs 2020 yılında Bristol U21
15 Ağustos 2020 yılında Torquay
1 Temmuz 2022 yılında Stockport
Connor Lemonheigh Evans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Connor Lemonheigh Evans şuan Stockport County takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.
Connor Lemonheigh Evans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Galler U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 2 gol atmıştır.
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