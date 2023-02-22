Connor Malley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Connor Malley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Connor Malley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Connor Malley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Connor Malley 20 Mart 2000 tarihinde Hebburn şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Connor Malley Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Connor Malley'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Connor Malley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Connor Malley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Connor Malley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Connor Malley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Boro U18

1 Temmuz 2018 yılında Boro U21

31 Ocak 2020 yılında Ayr United

31 Mayıs 2020 yılında Boro U21

2 Ekim 2020 yılında Carlisle United

2 Ocak 2021 yılında Boro U21

5 Mart 2022 yılında Gateshead

31 Mayıs 2022 yılında Boro U21

15 Ağustos 2022 yılında AFC Rochdale

12 Ocak 2023 yılında Dundalk FC

Connor Malley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Connor Malley şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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