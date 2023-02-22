Conor Barr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Barr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Barr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Conor Barr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Conor Barr {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Conor Barr Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Derry City futbol takımında oynamaktadır. Derry City takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Conor Barr'nin Derry City ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Conor Barr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Conor Barr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2023 yılında Derry City
Conor Barr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Conor Barr şuan Derry City takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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