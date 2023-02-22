Conor Barr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Barr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Conor Barr kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Conor Barr ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.