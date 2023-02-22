Conor Carty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Carty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Conor Carty kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Conor Carty ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.