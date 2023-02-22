Conor Carty kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Carty Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Carty adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Conor Carty Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Conor Carty 25 Mayıs 2002 tarihinde Wicklow şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Conor Thomas Carty şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Conor Carty Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PIR yapmaktadır. Conor Carty, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
St. Patrick's Athletic futbol takımında oynamaktadır. St. Patrick's Athletic takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Conor Carty'nin St. Patrick's Athletic ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Conor Carty Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/conor.carty/
Conor Carty Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Conor Carty futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Wolves U18
1 Temmuz 2020 yılında Wolves U21
1 Temmuz 2022 yılında Bolton B
21 Ekim 2022 yılında Oldham Athletic
17 Kasım 2022 yılında Bolton B
18 Kasım 2022 yılında Gateshead
3 Ocak 2023 yılında Bolton B
4 Şubat 2023 yılında St. Pat's
30 Kasım 2023 yılında Bolton B
Conor Carty Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Conor Carty şuan St. Patrick's Athletic takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
Conor Carty Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İrlanda U17 takımında 9 numaralı formasıyla 18 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.
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