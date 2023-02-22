Conor Kane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Kane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Kane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Kane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Kane 5 Kasım 1998 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Kane Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conor Kane, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Conor Kane'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Conor Kane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Kane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Kane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Kane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Drogheda United

1 Ocak 2022 yılında Shelbourne

Conor Kane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Kane şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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