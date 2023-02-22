Conor Kearns kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Kearns Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Kearns adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Conor Kearns Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Conor Kearns 6 Mayıs 1998 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Conor Kearns Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conor Kearns, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Conor Kearns'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.
Conor Kearns Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Conor Kearns futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2017 yılında UCD
27 Kasım 2019 yılında St. Pat's
23 Ocak 2021 yılında Galway United
1 Ocak 2023 yılında Shelbourne
Conor Kearns Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Conor Kearns şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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Conor Kearns Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İrlanda U21 takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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