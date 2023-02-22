Conor Keeley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Keeley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Keeley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Keeley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Keeley 13 Aralık 1997 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 2,00 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Keeley Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pathway FC yapmaktadır. Conor Keeley, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Drogheda United FC futbol takımında oynamaktadır. Drogheda United FC takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Conor Keeley'nin Drogheda United FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Conor Keeley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Keeley isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Keeley Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Keeley futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Shelbourne

1 Ocak 2017 yılında Cabinteely

11 Ocak 2021 yılında Ballymena

9 Ocak 2023 yılında Drogheda United

Conor Keeley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Keeley şuan Drogheda United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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