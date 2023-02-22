Conor Kerr kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Kerr Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Kerr adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Kerr Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Kerr 7 Haziran 1999 tarihinde Middletown şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Kerr Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conor Kerr, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glenavon FC futbol takımında oynamaktadır. Glenavon FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Conor Kerr'nin Glenavon FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Conor Kerr Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Kerr isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Kerr Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Kerr futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Loughgall

1 Temmuz 2022 yılında Glenavon

Conor Kerr Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Kerr şuan Glenavon FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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