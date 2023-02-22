Conor Mcdermott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Mcdermott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Mcdermott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Mcdermott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Mcdermott 18 Eylül 1997 tarihinde Derry şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Mcdermott Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. Conor Mcdermott, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Conor Mcdermott'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Conor Mcdermott Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Mcdermott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Mcdermott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Mcdermott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Derry City

1 Haziran 2019 yılında Cliftonville

29 Temmuz 2022 yılında Coleraine

Conor Mcdermott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Mcdermott şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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