Conor McGregor Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

CONOR MCGREGOR KİMDİR?

Doğum tarihi : 14.Temmuz.1988

Conor McGregor kaç yaşında : 30

Kilo & Boy :

Burcu : Yengeç

Meslek : Boksör

Conor McGregor doğum yeri : Dublin, İrlanda

CONOR MCGREGOR BİYOGRAFİSİ

Eski UFC tüy sıklet, şimdiki UFC hafif sıklet şampiyonudur.

Conor McGregor, 14 Temmuz 1988 tarihinde Dublin, İrlanda’da Margaret McGregor Tony McGregor çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Aoife ve Erin McGregor adında iki kız kardeşi vardır.

Conor M000 yılında boks ve kick boks yaparak bu spora başladı. Kısa zamanda İrlanda'da boks şampiyonu oldu. İlk karma dövüş sanatları (MMA) maçında 2007 yılında Kieran Campbell'ı nakavt etti.

2008 yılında Karma dövüş sanatları (MMA) antrenmanlarına başlayan Conor McGregor, 2012 yılında Cage Warriors tüy sıklet ve hafif sıklet şampiyonu oldu. 2013 yılında ABD'li karma dövüş sanatları organizatör şirketi UFC ile sözleşme imzaladı ve 2013 yılında ilk UFC dövüşünde Marcus Brimage'i nakavt etti. Sırasıyla Max Holloway, Diego Brandao, Dustin Poirier ve Dennis Siver'i nakavt etti ve bu sürede tüm dünyanın ilgisini çekti.

2015 yılında Jose Aldo'nun sakatlanmasıyla Chad Mendes ile geçici UFC tüy sıklet şampakibini nakavt ederek geçici şampiyon oldu. Daha sonra Jose Aldo'yla karşılaştı. 2015 yılında UFC 194'te Jose Aldo'yu 13 saniyede nakavt ederek UFC tüy sıklet şampiyonu oldu. Bu nakavt UFC ünvan maçları tarihinin en hızlı nakavtı oldu. 12 Kasım 2016 tarihinde UFC 205'te Eddie Alvarez'i nakavt ederek hafif sıklet şampiyonu oldu ve UFC tarihinde 2 sıklette şampiyon olan ilk dövüşçü oldu.

175 cm. boyunda ve 77 kg olan Conor McGregor, profesyonel karma dövüş sanatçısı ve güreşçidir. PWE'den ayrılarak bir üst kategoriye geçtiğinden Wildcard Şampiyonluğu boşa çıkmıştır.

2016 yılında hafif sıklet şampiyonu Rafael dos Anjos ile karşılaşacağı açıklandı fakat dos Anjos sakatlandığını açıklayınca rakibi Nate Diaz oldu. 5 Mart 2016 UFC 196 etkinliğinde Nate Diaz'a kaybetti ve ilk UFC yenilgisini aldı. 20 Ağustos 2016 UFC 202'de Nate Diaz'ı puanla mağlup etti ve tekrar hafif sıklete dönüş yaptı.

Conor McGregor, 2008 yılından beri hayat arkadaşı Dee Devlin ile birliktedir. Mayıs 2017 ayında bir çocuğu olacaktır.

Yenilgisiz olarak ringlere veda eden ünlü boksör Floyd Mayweather, 2017 yılının Ocak ayında karma dövüş sanatları şampiyonu Conor McGregor’a, kendisiyle ringe çıkması için 15 milyon dolar önerdi.

Efsane boksör Floyd Mayweather ile UFC dövüşçüsü Conor McGregorarasındaki maç 26 Ağustos 2017 tarihinde Las Vegas'ta yapılacak.

26 Ağustos 2017 tarihinde yapılan maçta Floyd Mayweather, UFC kafes dövüşü şampiyonu Conor McGregor'ı 10. raundda teknik nakavtla mağlup etti.

7 Ekim 2018 tarihinde Las Vegas'ta Rus Khabib Nurmagomedov ile yaptığı UFC hafif sıklet unvan maçında 4. raunt sonunda yenildi.