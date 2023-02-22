Conor Mckendry kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Mckendry Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Mckendry adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Mckendry Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Mckendry 21 Ekim 1998 tarihinde Carnlough şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Mckendry Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Conor Mckendry, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Coleraine FC futbol takımında oynamaktadır. Coleraine FC takımına 27 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Conor Mckendry'nin Coleraine FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Conor Mckendry Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/mckendry_conor

Conor Mckendry Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Mckendry isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Mckendry Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Mckendry futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Ipswich U18

8 Şubat 2018 yılında Braintree

6 Mart 2018 yılında Ipswich U21

14 Eylül 2018 yılında Lowestoft

14 Kasım 2018 yılında Ipswich U21

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

5 Eylül 2019 yılında Larne FC

27 Temmuz 2021 yılında Coleraine

Conor Mckendry Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Mckendry şuan Coleraine FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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