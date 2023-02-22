Conor Mcmenamin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Mcmenamin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Conor Mcmenamin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Conor Mcmenamin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Conor Mcmenamin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Mcmenamin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Conor Mcmenamin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Mcmenamin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Mcmenamin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Mcmenamin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Mcmenamin 24 Ağustos 1995 tarihinde Downpatrick şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Mcmenamin Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elite Management Agency yapmaktadır. Conor Mcmenamin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Glentoran FC futbol takımında oynamaktadır. Glentoran FC takımına 31 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Conor Mcmenamin'nin Glentoran FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Conor Mcmenamin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Mcmenamin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Conor Mcmenamin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Mcmenamin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Linfield

1 Temmuz 2014 yılında Loughgall

1 Mayıs 2015 yılında Linfield

1 Temmuz 2015 yılında Glentoran

1 Temmuz 2016 yılında Warrenpoint

1 Temmuz 2018 yılında Cliftonville

31 Ocak 2021 yılında Glentoran

Conor Mcmenamin kimdir

Conor Mcmenamin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Mcmenamin şuan Glentoran FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Conor Mcmenamin nereli

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