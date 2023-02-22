Conor Pepper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Pepper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Pepper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Conor Pepper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Conor Pepper 4 Mayıs 1994 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Conor Aindriu Pepper şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Conor Pepper Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Conor Pepper, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Conor Pepper'nin Linfield FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Conor Pepper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Conor Pepper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Conor Pepper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Conor Pepper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında St. Pat's U19

27 Temmuz 2012 yılında Inverness Cal.

1 Temmuz 2014 yılında Morton

1 Temmuz 2017 yılında ara verdi

2 Ağustos 2018 yılında Glentoran

1 Ağustos 2020 yılında Linfield

Conor Pepper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Conor Pepper şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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