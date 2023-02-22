Conor Walsh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Conor Walsh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Conor Walsh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Conor Walsh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Conor Walsh 17 Mart 2005 tarihinde Westport, Mayo şehrinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Conor Walsh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Conor Walsh'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.
Conor Walsh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Conor Walsh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Şubat 2019 yılında Sligo U19
8 Temmuz 2021 yılında Sligo Rovers
Conor Walsh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Conor Walsh şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
Conor Walsh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İrlanda U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
İrlanda U15 takımında 1 numaralı formasıyla 19 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.
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