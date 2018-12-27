Conrad Gesner Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında, Nerede Öldü?

CONRAD GESNER KİMDİR?

Doğum tarihi : 26.Mart.1516 Ölüm tarihi : 13.Aralık.1565

Conrad Gesner kaç yaşında öldü : 49

Kilo & Boy :

Burcu : Koç

Meslek : Bilim Adamı

Conrad Gesner doğum yeri : Zürih, İsviçre

Ölüm yeri : Zürih, İsviçre

CONRAD GESNER BİYOGRAFİSİ

İsviçre'li doğabilimci.

Conde İsviçre’nin Zürih kentinde kürk işi yapan bir ailenin çocuğu olarak doğdu.

Conrad Gesner, mümkün olduğunca bitki ve hayvanlarla ilgili bütün mevcut bilgiyi ve yeni keşiflerle elde edilen bilgiyi de bir araya getirmiştir.

Zürih'te hekimlik ve doğabilim profesörlüğü yapan Conrad Gesner, 5 ciltlik bir “Historia Animalium” (Hayvanlar Tarihi, 1551-1555) yayınladı. Özellikle balıkların işlendiği bu yapıtta, birçok da resim vardır. Bunlar içerisinde özellikle balıkların açıklaması dikkate değerdir. Omurgasız hayvanlar hakkındaki resim ve açıklamaları da aynı şekilde ilginçtir. Gesner bu eserinde ele aldığı hayvanların her birinin adını, bu adın etimolojisini, hayvanın yaşadığı yeri, alışkanlıklarını, yararlarını, ilaç yapımında herhangi bir kısmı ya da ürününün kullanılıp kullanılmadığını ve o hayvan hakkında mevcut hikaye, inanç ve efsaneleri de aktarmıştır.

Strassburg üniversitesi ve Bourges üniversitesinde çalışmalarını devam ettirmiştir (1532-1533).

Gesner’in aynı zamanda kaleme alındıktan yaklaşık 200 yıl sonra Schmiedel tarafından yayınlanmış (1751-1771) olan bir de botanik hakkında yazdığı bir eseri vardır. Gesner, doğa aşığıdır; ne kendisinden önceki devirlerde ne de daha sonraki dönemlerde onun bir benzerine rastlamak mümkündür. Bitki ve hayvanların yanı sıra, cansız doğaya da büyük ilgi duymuş; dağları, ovaları incelemiştir. Ona göre doğaya sadece bitki toplamak için açılmak yeterli değildir; dağcılık apayrı, zevk veren bir uğraştır.

Ayrıca, Bibliotheca Universalis (Evrensel Kitaplık) adlı yapıtıyla bibliyografyanın kurucusu sayıldı ve karşılaştırmalı avrupa dilbilimi konularıyla da ilgilendi.

Kurşun kalem ilk kez 1565 yılında Conrad Gesner tarafından İsviçre’de üretilmiştir.

Conrad Gesner’in resmi 1978 ile 1994 yılları arasında, 50 İsviçre Frang’lık banknotlarının üzerinde yer aldı.

Conrad Gesner 13 Aralık 1565 tarihinde salgın halde olan vebadan Zürih’de öldü.