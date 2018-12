Conrad Hilton Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında, Nerede Öldü?

CONRAD HİLTON KİMDİR?

Doğum tarihi : 25.Aralık.1887 Ölüm tarihi : 03.Ocak.1979

Conrad Hilton kaç yaşında öldü : 92

Kilo & Boy :

Burcu : Oğlak

Meslek : İş Adamı

Conrad Hilton doğum yeri : Socorro County, New Mexico

Ölüm yeri : Santa Monica, Kaliforniya

CONRAD HİLTON BİYOGRAFİSİ

Conrad Hilton, 1887 doğumlu ünlü iş adamı. Hilton Oteller Zinciri'nin kurusu olan Conrad Hilton, 1979’da hayata veda etti.

Conrad Nicholson Hilton, 25 aralık 1887’de Norveçli, Augustus Halvorson “Gus” Hilton (21 ağustos 1854 – 19 ocak 1919) ile Alman, Mary Genevieve Laufersweiler’in (3 aralık 1861 – 26 ağustos 1947) 8çocuğunun 2.si olarak Socorro County, New Mexico’da dünyaya geldi.

Anne ve babası 12 şubat1885’de Fort Dodge, Iowa’da evlenmiş olan Conrad Hilton’ın kardeşlerinin isimleri: Felice A. Hilton (6 aralık 1885 -12 şubat 1968); Eva C. Hilton (29 aralık 1889 - 1979); Carl H. Hilton (ocak 1892 - 1957); Julia Hilton (1895 - 1897); Rosemary J. Hilton (20 haziran 1898 – 27 kasım 1995); August H. "Boy" Hilton (1901, ölüm tarihi bilinmiyor); ve Helen A. Hilton (30 ocak 1906 – 22 şubat 2003)’dı.

New Mexico Askeri Enstitüsü’nde öğrenim gören Hilton, ardından St. Michael’s Koleji’ne ve New Mexico School of Mines’a ( New Mexico Madencilik Okulu - şuanki ismi New Mexico Tech) devam etti. Yirmili yaşlarındayken yeni yapılanan New Mexico eyaletinin ilk Yasama Meclisi’nin temsilcilerinden biriydi.

San Antonio, New Mexico’da bir dükkan açtı fakat bir süre sonra Cisco, Teksas’a yerleşti. Conrad Hilton 1919’da satın aldığı Mobley Hotel ile otelcilik sektörüne adım atmış oldu. Ardından 2 ağustos 1925’de ilk kurduğu otel olan Dallas Hilton’u hizmete açtı. 1945’de Hilton Hotel Corporation’ı oluşturdu ve şirket bunun ardından kredi kartları, araba kiralama hizmetleri ve seyahat servisleri de olmak üzere genişledi.

Conrad Hilton, üç evlilik geçirdi. Evliliklerinden ilkini Mary Adelaide Barron’la 1925 yılında gerçekleştiren Hilton’ın Barron’dan, Conrad Nicholson Hilton, Jr.(1926-1969); William Barron Hilton (1927); ve Eric Michael Hilton (1932) isimlerinde üç oğlu oldu. Eşinden 1934 yılında boşanan Hilton, 1942 yılında aktris Zsa Zsa Gabor ile evlendi. Bu evliliğinden de Constance Francesca Hilton(1947) adında bir kızı (ki bu kız çocuğu ünlü Gabor kardeşlerin soyunu sürdüren tek çocuk olma özelliğine sahip)oldu. 1946 yılında yeniden boşanan Hilton, 3. ve ölümüne kadar süren evliliğini 1976 yılında Mary Frances Kelly ile yaptı.

Conrad Hilton, 3 ocak 1979’da 91 yaşındayken Santa Monica, Kaliforniya’da dayan her bir kardeşine çeyrek milyon dolar ve kuzenleriyle yeğenlerine de 10’ar bin dolar bırakan Hilton’ın ilk eşi Barron, eski eşinin bu isteğine karşı koydu ve açtığı davayı 1988 yılında kazandı. Bunun ardından Barron’a ve torunlarına kalan miktar 335 milyon dolara ulaştı.

Conrad Hilton’ın son isteğiyle Hilton Vakfı tarafından Conrad N. Hilton Humanitarian Prize (Conrad N. Hilton İnsaniyet Ödülü) verilmeye başlandı. Bu, dünyanın en geniş çaplı ödülü ve ödülün parasal değeri Nobel Ödülü’ne eşit. Hilton Vakfı’nın açıklamasına göre ödülün amacı ‘dünya çapında insani yardımlara dikkat çekilmesi, yaptığı insani hizmetlerden dolayı onu alan organizasyonların tanıtılması ve diğer kuruluşların da kazançlarını bu yönde değerlendirmelerinin sağlanması.’

Şimdiye kadar bu ödülü alan kuruluşlar şunlardır:

1996 - Operation Smile

1997 - International Rescue Committee

1998 - Médecins Sans Frontières

1999 - African Medical and Research Foundation

2000 - Casa Alianza

2001 - Dame Cicely Saunders

2002 - SOS Children's Villages

2003 - International Rehabilitation Council for Torture Victims

2004 - Heifer International

2005 - Partners in Health

Hilton’ın otobiyografisi Be My Guest (Konuğum Olun) 1957 yılında Prentice Halltarafından basıldı.