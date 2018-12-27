Conrad Potter Aiken Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında, Nerede Öldü?

CONRAD POTTER AİKEN KİMDİR?

Doğum tarihi : 05.Ağustos.1889 Ölüm tarihi : 17.Ağustos.1973

Conrad Potter Aiken kaç yaşında öldü : 84

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Yazar, Şair

Conrad Potter Aiken doğum yeri : Savannah, Gürcistan

Ölüm yeri : Savannah, Gürcistan

CONRAD POTTER AİKEN BİYOGRAFİSİ

Gürcistan asıllı ünlü yazar ve şair.

Conrad Potter Aiken, 5 Ağustos 1889'da Savannah, Gürcistan'da doğdu. Aiken henüz çocukluk yıllarındayken, evinde anne ve babasının cesetleri ile karşılaşması sonucu ciddi bir travma geçirdi. Doktor olan babası, annesini ve kendisini öldürmüştü. Bu olayın ardından 11 yaşında Massachusetts'deki teyzesine gönderildi ve onun yanında yaşamaya başladı.

Harvard'a girmeden önce özel okullar olan Middlesex School ve Concord'da eğitim aldı. Harvard'ta T.S.Eliot ile aynı sınıftaydı. 1912'de Eliot, Walter Lippman, Van Wyck Brooks, ve E.E. Cummings ile aynı dönemde Harvard'tan mezun oldu.

Belli bir süre gazete muhabiri olarak çalıştıktan sonra, kendini yazmaya adadı. Bu dönemde ufak bir kazancıda vardı. Şiirlerinde ve yazılarında Sigmund Freud, Havelock Ellis, William James, Edgar Allan Poe gibi önemli yazar ve düşünürlerin yazı ve görüşlerine de yer verdi.

Aiken'in ilk şiir koleksyonu, "Earth Triumphant"ın, 1914'de yayınlanması, Aiken adının şair olarak tanınmasının öncüsü oldu.