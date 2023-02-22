Constantine Edlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Constantine Edlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Constantine Edlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Constantine Edlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Constantine Edlund 20 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Amerika Birleşik Devletleri,Yunanistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Constantine Edlund Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Constantine Edlund, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 24 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Constantine Edlund'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Constantine Edlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Constantine Edlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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24 Eylül 2022 yılında Kallithea

Constantine Edlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Constantine Edlund şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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