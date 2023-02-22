Consul Ebikabowei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Consul Ebikabowei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Consul Ebikabowei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Consul Ebikabowei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Consul Ebikabowei 18 Mayıs 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Consul Ebikabowei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. Consul Ebikabowei'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Consul Ebikabowei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Consul Ebikabowei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Consul Ebikabowei şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.