Coolio Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

COOLİO KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ağustos.1963

Coolio kaç yaşında : 55

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Müzisyen, Sinema Oyuncusu

Coolio doğum yeri : Compton, Kaliforniya, ABD

COOLİO BİYOGRAFİSİ

ABD'li Grammy Ödülü sahibi rapçi ve oyuncu.

Coolio, 1 Ağustos 1963 tarihinde ABD, Kaliforniya, Compton’da doğmuştur. Asıl adı Artis Leon Ivey Jr.’dır. Annesi fabrika işçisi Jackie Slater, babası marangoz Artis Leon Ivey Sr.’dır. Anne ve babası boşandıktan sonra Coolio, Mona Park Compton gangsterleriyle beraber gezmeye başladı. 22 yaşında hırsızlık suçundan hapis yattı.

Daha sonra Los Angeles'ta yer alan KDAY adlı radyo kanalında düzenli olarak konuk olmaya başladı. bu süre içinde uyuşturucu kullanmaktan ve satmaktan müzik hayatının başlangıcı aksadı. Tedavi sonrasında farklı yerlerde çalışmaya başladı. Hatta 80’lerin sonunda Kaliforniya'nın kuzeyinde bir orman itfaiye birliğine katıldı.

WC and the Maad Circle grubunun üyesi olarak başladığı müzik hayatına 1994 yılında bu guruptan ayrılarak devam etti. Ve “It Takes a Thief” adlı ilk albümünü çıkardı.

Coolio, 1994 yılında çıkardığı "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle tanınmaya başladı. 1995 yılında başrolünde Michelle Pfeifer’in oynadığı Sakıncalı Düşünceler (Dangerous Minds) filminin müziklerinde "Gangsta's Paradise" adlı şarkısı kullanıldı. Bu şarkısı Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.

Coolio, 2005 yılında İngiltere'de düzenlenen MOBO Ödülleri'nde sunucu olarak görev aldı.

Ruhsatsız araç kullanmaktan 10 Haziran 2008 tarihinde yakalandı ve $10,000 ödeyerek kurtuldu. 10 Mart 2009 tarihinde bavulunda bulunan kokain yüzünden Los Angeles Havaalanı'nda tutuklandı. Bu olay sonrasında, Avustralya'da gerçekleşecek olan turnesi iptal oldu.

Coolio, 18 Mayıs 1996 tarihinde Josefa Salinas ile evlendi. 2000 yılında boşandı. 10 çocuğu vardır. Artisha, Darius, Zhaneand, Milan, Artis, Brandi, Grtis, Jackie ile Shayne ve Kate adında ikiz kızları vardır.

Ödülleri :

1996 - Amerikan Müzik Ödülleri - Favori Rap/Hip Hop Sanatçısı

1996 - Grammy Ödülleri - En İyi Solo Rap Performansı (Gangsta's Paradise)

1996 - MTV Video Müzik Ödülleri - En İyi Rap Videosu (Gangsta's Paradise)

1996 - MTV Video Müzik Ödülleri - Bir Filmden Yayımlanan En İyi Video (Gangsta's Paradise)

1996 - MTV Video Müzik Ödülleri - En İyi Dans Videosu (1, 2, 3, 4 (Sumpin' New))

Albümleri :

1994 - It Takes a Thief

1995 - Gangsta's Paradise

1997 - My Soul

2001 - Coolio.com

2002 - El Cool Magnifico

2006 - The Return of the Gangsta

2008 - Steal Hear

2009 - From The Bottom 2 The Top

2014 - Untitled Seventh Studio Album

Filmleri :

2014 - Black Jesus (TV Dizisi)

2014 - BTS: American Hustle Life (TV Dizisi)

2013 - ICP Theater Special guest (TV Dizisi)

2012 - Gravity Falls (Wax Coolio) (TV Dizisi)

2007 - Three Days to Vegas (Flow) (Sinema Filmi)

2007 - Futurama: Bender's Big Score (Kwanzabot) (Sinema Filmi)

2007 - Don't Tell My Booker!!! (Kendisi) (Sinema Filmi)

2006 - Love Hollywood Style (Kendisi) (Sinema Filmi)

2004 - i Love The '90s (Kendisi) (TV Dizisi) (6 Bölüm)

2004 - Dracula 3000 (187)(TV Filmi)

2003 - Stupidity (Kendisi) (Sinema Filmi)

2003 - Exposed (Big Heat) (Sinema Filmi)

2002 - Media Whore (Kendisi)(Kısa Film)

2000 - Leprechaun In The Hood (Kendisi)(Video)

1999 - Futurama (Kwanzaa-bot) (TV Dizisi)

1997 - Burn Hollywood Burn (Dion Brothers) (Sinema Filmi)

1997 - Duckman Season 4 Episode 2: 'Coolio Runnings'(TV Dizisi)

1997 - Batman & Robin (Sinema Filmi)

1996 - 2000 - Kenan and Kel (TV Dizisi)

1996 - Sabrina The Teenage Witch(TV Dizisi)