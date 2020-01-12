Çöp kamyonunda kol ve bacakları kesilmiş ceset çıktı

İlkadım ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi Ilgaz Sokak'ta akşam saatlerinde, çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı çöp poşetide kanlar içinde ceset olduğunu fark eden belediye temizlik görevlileri, durumu polise bildirdi.

CESEDİN KOL VE BACAKLARI BULUNDU

Samsun'da çöp toplama kamyonunda battaniyeye sarılı halde bulunan cesedin, kesilen kol ve bacakları da çöp konteynırında bulundu. Polis ekiplerince, Çaykara Sokak'ta bir çöp konteynırında, siyah poşet içinde bulunan cesedin parçaları, otopsiye dâhil edilmek üzere morga götürüldü. Polis ekipleri, emniyet ve jandarmaya yapılan kayıp müracaatlarından, cesedin kimliğine ulaşmaya çalışırken, cinayet büro ekipleri de, cinayet zanlılarını tespit edip, yakalamak için çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA