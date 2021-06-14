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Copa America 2021 : Arjantin Uruguay maç özeti izle 1-0 | Arjantin, Uruguay'ı Rodriguez ile devirdi.

Copa America 2021'de A Grubu maçında Arjantin, Uruguay'ı 1-0 mağlup etti

CONMEBOL'un düzenlediği Güney Amerika Futbol Şampiyonası olan Copa America'da heyecan başladı. 10 takımın 5'erli 2 grupta mücadele ettiği turnuvada grup maçlarıyla futbolseverler zevkli anlar yaşıyor.  Bu kapsamda A Grubunda yer alan Arjantin ve Uruguay karşı karşıya geldi.

19 Haziran Cumartesi günü oynanacak  Brasília'da, Estádio Nacional de Brasília Stadyumu'ndaki Türkiye saati ile 03.00'da başlayan mücadelede Arjantin rakibini Rodriguez'în 13.dakikada attığı golle 1-0 yenerek puanı 4'e yükseltti.

 

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