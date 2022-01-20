Çopurina ne demek, TDK'ya göre Çopurina kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Çopurina ne demek? Çopurina TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi çopurina kelimesi. Peki çopurina ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre çopurina nedir, çopurina kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÇOPURİNA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Çopurina kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre çopurina kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İzmarite benzer bir balık

