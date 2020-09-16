Çopuroğlu: CHP belediyeciliği çöp, çamur, çukurdur!

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, CHP İl Başkanı Ümit Özer'in yaptığı açıklamalara cevap vererek, "Mağlup CHP'nin mağrur İl Başkanı, yine yaptığı garabet açıklamalarla milletimizin aklıyla adeta alay etmeye devam ediyor." dedi.

"CHP BELEDİYECİLİĞİ ÇÖP, ÇAMUR, ÇUKUR DEMEKTİR"

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu, "Millete düşmanlık eden Türkiye'yi parçalamak, bölmek isteyen evlatlarımızın katili PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile oynaşarak siyaset yapan CHP'nin Kayseri temsilcileri yine algı operasyonuna giriştiler" ifadesinde bulunarak, "Cumhuriyet tarihinin en büyük ayıplarından birisi olan İSKİ Skandalı'nın müsebbibi CHP'yi adeta mağdur gibi gösterip aklamaya çalışmış. Ne yazık ki artık bu algı yönetiminden de çok daha öteye geçmiştir. Kayseri halkının ve Türk Milleti'nin yarım asırdan fazla zamandır iktidar şansı vermediği CHP'nin asıl sorunu böylesi sorumsuz yöneticilerdir" dedi ve açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

"Halkımız ve milletimiz biliyor ki Türkiye'de CHP belediyeciliği demek; çöp, çamur, çukur demektir.

Kayseri'de ise CHP belediyeciliği; yolsuzluk, rüşvet, büfe cenneti ve irtikâptır. Bunlara ilaveten pis kokudur, kanalizasyonsuzluktur, hastalıktır. Ayrıca şehircilik anlayışı da gecekondu dikmek, şahıs ve vakıf arazilerini talan ettirmektir. Altyapısız yerleşim bölgelerini hizmet diye göstermek demektir. Şehir parklarını, mafyavari tiplere peşkeş çekmektir.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer Hanımefendi bir hafıza kaybı yaşamadı ise bir an evvel gerçeklerle yüzleşmesini kendisine şiddetle tavsiye ediyorum.

Kayseri Halkı, CHP belediyeciliğini hiç unutmamıştır. Ayrımcılığı unutmamıştır. Bu yüzdendir ki, Kayseri'de tek belediye dahi kazanamayan CHP'dir. Cumhur İttifakı karşısında 17-0 mağlup olmuşlardır. Makul bir insanın yapacağı muhasebeden sonra, gerçekleştireceği tek iş; bu ezici yenilginin müsebbibi olarak istifa etmekti ya da bu konularda hiç ağzını açmamak, edeplice oturmaktı. Ancak itibarlarını oturdukları koltuklarından aldıklarından; mağlubiyeti sindirip ortaya erdemli bir irade dahi koyamadılar.

Bu da yetmezmiş gibi çalışmalarıyla halkımızın ve milletimizin takdirini kazanmış değerli Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi hedef alarak prim yapmaya çalışıyorlar. Ancak gülünç duruma düştüklerini ifade etmek istiyoruz.

Son olarak belirtmek isteriz ki; CHP'nin bir türlü başarı sağlayamayan il başkanını; algı yönetimi ve tezviratla uğraşmak yerine şehrimizin gelişimine katkı sunacak fikir taneleri vermeye davet ediyoruz. Tabii bu hususta bir fikirleri varsa."