Çorba yapmak için düdüklü tencereyi kullandı! Yemek yiyecek yüzü kalmadı

Erzurum'da çorba yapmak için kullandığı yeni aldığı düdüklü tencerenin patlaması sonucu bir kadının yüzü ve vücudunda yanıklar meydana geldi. Olayın şokunun ardından hastaneye kaldırılan kadın, tedavi altına alındı.

Erzurum'un Pasinler ilçesinde yaşanan olayda 3 çocuklu 46 yaşındaki Münevver Samancı, mutfakta yeni aldığı düdüklü tencereyi denemek istedi. Çorba pişirmek için ocağın üzerine koyduğu düdüklü tencere kaynadıktan bir süre sonra feci bir şekilde patladı. Tencerenin içindeki sıcak çorba etrafa dağılırken düdüklü tencerenin kapağı da Münevver Samancı'nın omzuna çarptı.

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDE YANIKLAR OLUŞTU

Çorbanın yüzüne ve vücudunun çeşitli yerlerine dökülen Samancı da ikinci ve üçüncü dereceden yanıklara neden oldu. Olayın ardından Pasinler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, orada yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi'ne sevk edildi.

''GÖZLERİMİ KAYBEDİYORDUM''

Halen hastanede tedavi gören Münevver Samancı olay anını şöyle anlattı; “Düdüklüyü ocağa koydum. Kaynayınca kapak fırladı ve üzerime geldi. Çorba üzerime döküldü. Yüzümü ve gözlerimi suya sokmasaydım, gözlerimi kaybetmiştim. Gözlerim çok şişti, biraz daha iyi durumda. Olanlar aklıma geldikçe şoka giriyorum.”