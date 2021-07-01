Çorba yaptığı kazanın içine düşen aşçı, hayatını kaybetti!

Ortadoğu'daki çeşitli basın kuruluşlarının haberine göre talihsiz kazada oldukça büyük bir çorba kazanının içine düşen Iraklı aşçının, yetiştirildiği hastanede vücudunun yüzde 70'inden fazlasında üçüncü derece yanıklar meydana geldiği tespit edildi.

YARALARINA YENİK DÜŞTÜ

Hastaneye yetiştirilmesinin ardından vücudunda ağır derece yanık yaralarının olduğu ve günlerce yaralarıyla mücadele eden İsmail, olaydan 5 gün sonra yaralarına yenik düştü, hayatını kaybetti. Kaza haberlerinin yayımlanmasıyla İsmail'in trajik ölümü sosyal medyada büyük şaşkınlık yarattı.

İsmail'in trajik ölümüne dair haberlerin, restoran ve mutfaklardaki güvenlik koşullarının ve önleyici tedbirlerin iyileştirilmesi için talep yoğunluğu olduğu bildirdi. Medya da yer alan haberlerde, güvenlik önlemlerinin ticari mutfaklarda daha fazla uygulanması gerektiği vurgulandı.

Yaklaşık 8 yıldır aşçılık yapan Issa İsmail'in, en küçüğü 6 aylık olmak üzere üç çocuk babası olduğunu söyledi.

Yerel basında, vefat eden aşçının akrabalarından Zervan Hosni'nin "Merhum... düğün etkinliklerinde, yas tutulan sofralarda ve çeşitli törenlerde yemek pişirirdi. İki yıldır günlüğü 25 bin dinardan iki bölümlü salonlarda çalışıyordu" dediği aktarıldı.