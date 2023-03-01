Corey Addai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Addai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corey Addai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corey Addai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corey Addai 10 Ekim 1997 tarihinde Hackney şehrinde doğmuştur. 2,03 m boyundadır. Jamaika,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Corey Kofi Cheremeh Addai şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corey Addai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Corey Addai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Corey Addai'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Corey Addai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corey Addai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Corey Addai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corey Addai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2014 yılında Coventry U18

1 Ocak 2016 yılında Coventry City

26 Ekim 2018 yılında Mickleover

25 Kasım 2018 yılında Coventry City

2 Ağustos 2019 yılında Telford Utd

2 Eylül 2019 yılında Coventry City

31 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

10 Eylül 2020 yılında FC Barnsley

18 Kasım 2020 yılında FC Chesterfield

7 Aralık 2020 yılında FC Barnsley

9 Ağustos 2021 yılında Esbjerg fB

5 Temmuz 2022 yılında Crawley Town

Corey Addai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corey Addai şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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