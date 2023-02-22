Corey Chambers kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Chambers Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corey Chambers adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Corey Chambers Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Corey Chambers 11 Ocak 1998 tarihinde Wexford şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İrlanda,Kanada uyrukludur.Gerçek adı da Corey James Chambers şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Corey Chambers Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Cork City FC futbol takımında oynamaktadır. Cork City FC takımına 8 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Corey Chambers'nin Cork City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Corey Chambers Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://twitter.com/coreychambers22
Corey Chambers Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Corey Chambers futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Bray Academy
27 Ocak 2016 yılında Waterford Utd
1 Ağustos 2016 yılında Wexford U19
1 Ocak 2017 yılında Wexford FC
1 Ağustos 2017 yılında GM Patriots
7 Haziran 2018 yılında Wexford FC
4 Şubat 2020 yılında Cabinteely
21 Şubat 2021 yılında Cobh Ramblers
8 Şubat 2022 yılında Cork City
Corey Chambers Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Corey Chambers şuan Cork City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.