Corey Whelan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corey Whelan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corey Whelan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corey Whelan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corey Whelan 10 Aralık 1997 tarihinde Chester şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İrlanda,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Corey Allan Ross Whelan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corey Whelan Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Crown Football Talent Ltd. yapmaktadır. Corey Whelan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Corey Whelan'nin Carlisle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Corey Whelan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/corey_whelan/

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Corey Whelan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corey Whelan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Corey Whelan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corey Whelan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Liverpool U21

5 Ocak 2018 yılında Yeovil Town

31 Mayıs 2018 yılında Liverpool U23

31 Ağustos 2018 yılında Crewe Alexandra

7 Ocak 2019 yılında Liverpool U23

15 Temmuz 2019 yılında Phoenix Rising

1 Ağustos 2019 yılında FC Tucson

30 Kasım 2019 yılında Phoenix Rising

22 Ocak 2021 yılında Wigan

1 Temmuz 2021 yılında Carlisle United

Corey Whelan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corey Whelan şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Corey Whelan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Crewe Alexandra, Liverpool FC

İrlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla 25 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İrlanda U17 takımında 12 numaralı formasıyla 26 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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