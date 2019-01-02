Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 işi gözaltına alındı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdıraağa mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
TEKİRDAĞ (AA) - Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 işi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hıdıraağa mahallesinde uyuşturucu kullanımı ve satımı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.
Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlen operasyonda 30 gram eroin, 26 adet hap, bir adet hassas terazi ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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