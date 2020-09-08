Çorlu'nun ilk sanat müzesi açılıyor

Çorlu Balmumu Heykeller Müzesi 9 Eylül'de kapılarını açıyor.

Ünlü kişilerin balmumu heykellerinin sergileneceği Çorlu Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi 9 Eylül saat 11.00'den itibaren Çorlu Tarihi Belediye binasında ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Çorlu'nun ilk sanat müzesi

Ziyaretçilerin hayranı olduğu ünlü kişiliklerin birebir benzerleri ile karşılaşacağı Balmumu Heykeller Müzesi, Çorlu'nun ilk sanat müzesi olma özelliği ile de önemli bir anlam taşıyor. Sanatsever ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanan müzede; cumhurbaşkanları, başbakanlar, siyasi parti liderleri, yazarlar, bilim insanları, tiyatro ve sinema sanatçıları, ses sanatçılarının balmumu heykelleri bulunuyor.

Müze giriş ücreti yetişkinler için bilet fiyatları 12,5 TL, öğrenciler için 7,50 TL olacak. Pandemi önlemleri sebebiyle şimdilik sınırlı sayıda ziyaretçinin kabul edilebileceği müzede 20 kişi ve üzeri gruplar içinse indirim uygulanacak. Şehit yakınları, gaziler ve engellilere ücretsiz giriş

Balmumu Heykeller Müzesi 1. derece şehit yakınları ile gaziler ve 1. derece gazi yakınları için ücretsiz olacak. Ayrıca sarı basın kartlı gazeteciler ve belgesini ibraz eden engelli vatandaşlar ile belirleyecekleri bir refakatçileri de müzeyi ücretsiz ziyaret edebilecek.