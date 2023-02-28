Corneliu Cotogoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Corneliu Cotogoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Corneliu Cotogoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Corneliu Cotogoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Corneliu Cotogoi 23 Haziran 2001 tarihinde Chișinău şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Moldova,Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Corneliu Cotogoi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Corneliu Cotogoi'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Corneliu Cotogoi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cornelcotogoi/

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Corneliu Cotogoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Corneliu Cotogoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Corneliu Cotogoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Corneliu Cotogoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Petrocub

Corneliu Cotogoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Corneliu Cotogoi şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

Corneliu Cotogoi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 10 numaralı formasıyla 31 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U21 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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