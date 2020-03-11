Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve ve tüm dünyaya yayılan virüs Türkiye'de de görüldü. Peki Corona virüsü nedir? İşte detaylar..

CORONA VİRÜS NEDİR?

Corona virüs solunum yolu enfeksiyonu yapan bir virüstür. Virüsün belirtileri arasında ateş, halsizlik ve öksürük gözüküyor.

CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş ve halsizlik

Solunum problemleri

Denge sorunları

Psikolojik durumda değişme

Kişilerin kendini sıkıntılı ve mutsuz hissetmesi

Karın bölgesinde şişlik

Görme problemleri

BELİRTİLERİ NELER?

Üst solunum yolu hastalıkları belirtilerinden bazıları olan burun akıntısı, öksürük, boğaz ağrısı ve ateş virüsün belirtilerindendir. Bu belirtilere ilaveten COVID-19 nısı için, son 14 günde hastalığın görüldüğü ülkelerden(Çin, Kore gibi uzak doğu ülkeleri, İran vb) gelmiş olmak yada hasta biriyle yakın temas öyküsü olması gerekmektedir. Bu virüsler bazen zatürre gibi alt solunum yolu hastalıklarına yol açabilir. Bu durum kalp-akciğer hastalarında, bağışıklık sistemleri yetersiz kişilerde veya yaşlılarda daha sık görülür. Virüsün teşhisi için klinik belirtileri hafif olduğundan laboratuvar testleri genellikle çok sık kullanılmaz. Ancak hekim gerek gördüğünde polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile virüsün genetik parmak izine bakılan laboratuvar testleri kullanılabilir.

ATEŞ ÖKSÜRÜK HALSİZLİK OLAYINA DİKKAT

COVID-19’a maruziyetten semptomların başlamasına kadar olan süre (inkübasyon süresi) 2 ile 14 gündür. COVID-19 enfeksiyonu teyit edilmiş birçok insanda ateş, öksürük, nefes darlığı semptomlarıyla, ciddi akut solunum hastalığı ortaya çıkmıştır. Bazı hastalarda ishal, bulantı, kusma şeklinde sindirim sistemi bulgularının da tabloya eşlik ettiği görülmüştür.

Virüsün bulaştığı hastalarda zatürre ve böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlar geliştiği ve bu hastaların yaklaşık %3’ünün hayatını kaybettiği görülmüştür. Ölümlerin çoğunda altta yatan başka tıbbi problemler (ileri yaş, şeker, kanser, kronik akciğer, kalp ve böbrek hastalıkları gibi) vardır. Özellikle genç erişkinlerde, semptomlar soğuk algınlığı belirtileri gibi hafiftir. Bazılarında hiç belirti yoktur ve bu hastalar genellikle iyileşirler.

CORONA VİRÜSTEN KORUNMANIN YOLLARI NELER?

Hijyen kurallarına uyma

Öksürme sırasında ağız ve burun tek kullanımlık bir mendil ile kapatılmalıdır. Mendil yok ise dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

El yıkama (su, sabun, alkol içerikli el dezenfektanı ile)

Temas etmeme, tokalaşmama

Hasta olan kişilerin maske takması

Hayvansal ürünler tüketilmeden önce iyice pişirilmelidir.

Hasta olan kişiler mutlaka evde istirahat etmelidir

Öksürük, yüksek ateş ve nefes darlığı şikayeti olan kişiler mutlaka bir hekime danışmalı ve seyahat geçmişi bilgilerini paylaşmalıdır.

CORONA VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Corona virüsü için özel bir tedavi yoktur. Çoğu zaman, semptomlar kendi kendine kaybolur. Doktor reçetesi ile alınan ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaçlar semptomları hafifletebilir. ABD'nin resmi sağlık merkezi CDC, sıcak bir duşun boğaz ağrısına veya öksürüğe iyi gelebileceğini söylüyor.

Bol sıvı tüketin, dinlenin ve mümkün olduğunca uyuyun.Belirtileri standart bir soğuk algınlığından daha kötü bir şekilde ortaya çıkıyorsa, doktorunuza danışın.

CORONA VİRÜS HANGİ İLDE?

Hastanın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler bu anlamda gözetim altındadır ve her biri şüpheli kabul edilmiştir. Hasta mahremiyetinin korunması açısından detaylı bilgilerin paylaşılması uygun bulunmamıştır. Bu ülkemizde görülen ilk vakadır. Verilere göre tanı erken konulmuştur. Virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır.

Bakan Koca, Coronavirüs tanısının konulduğu hastanın hangi ilden olduğunun sorulması üzerine şunları kaydetti:

Şeffaf bir şekilde bugüne kadar bu süreci götürmeye çalıştım. Yarın sabah da açıklayabilirdim, akşam da açıklayabilirdim. Gecenin bu saatinde açıklamanın bir sebebi vardı, şeffaf davranma çerçevesinde bunu açıklama gereği hissettik. Özellikle altını çizerek ifade ettiğim bir cümle oldu, hasta mahremiyeti. Bu dönemde bir ili, bir bölgeyi, bir hastaneyi bu anlamda gündemde tutmanın doğru olmadığına inanıyorum.