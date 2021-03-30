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  3. Çorum Valisi Çiftçi duyurdu: Kentte yeniden uzaktan eğitime geçildi!

Çorum Valisi Çiftçi duyurdu: Kentte yeniden uzaktan eğitime geçildi!

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncel risk haritasına göre çok yüksek riskli iller arasında yer alan Çorum'da tedbir amacıyla ana sınıfı, ilkokul, 8 ve 12. sınıflar hariç diğer sınıflarda uzaktan eğitime geçildi.

Çorum Valisi Çiftçi duyurdu: Kentte yeniden uzaktan eğitime geçildi!

Kovid-19 risk değerlendirme haritasında "kırmızı" kategorideki iller arasında bulunan Çorum'da yeni tedbirler alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte alınan yeni kararları duyurdu.

ARA SINIFLARDA UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLDİ

Çiftçi, "Milli Eğitim Müdürümüz ile de görüştüm. Okullarımızda 8, 12. sınıflar, ana sınıfları ve ilkokulların dışındaki diğer ara sınıflarda yüz yüze eğitimden tekrar uzaktan eğitime geçme kararı aldık. Bugün itibarıyla okullarımızda uygulamaya başladık." ifadelerini kullandı. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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