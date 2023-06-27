Çorum ve Kastamonu'da yıldırım düştü! Ölüm haberleri peş peşe geldi!

Çorum ve Kastamonu'da yıldırım düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda yaralı var.

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Çorum ve Kastamonu'da yıldırım düştü! Ölüm haberleri peş peşe geldi!

Çorum'un İskilip ilçesinde hayvan otlatan 4 kişinin bulunduğu bölgeye yıldırım isabet etti. Mehmet Ören hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Olay, Çorum'un İskilip ilçesi Karaağaç Köyü Çuhalar Mahallesi Düzyayla bölgesinde meydana geldi. Hayvan otlatan Mehmet Ören, Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören'e yıldırım isabet etti.

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Köylülerin bildirimi üzerine, jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, yapılan değerlendirme sonucunda Mehmet Ören'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yıldırım isabeti sonucu yaralanan Ekrem Akdana, Ali Oruç ve Fatih Ören ise ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulansla İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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