Çorum'da 100 yıllık 'Garip Dede' türbesindeki mezarın içine bakanlar şaşkınlığa uğradı!

Çorum'un Yavruturna Mahallesi'nde bulunan yaklaşık 100 yıllık ‘Garip Dede’ türbesi, her yıl onlarca vatandaşın akınına uğruyordu. 2 caddenin birbirine bağlanması için kaldırılmasına karar verilen türbenin kazım çalışmaları sırasında mezarın boş olduğu ortaya çıktı.

KALINTIYA RASTLANMADI

Yavruturna Mahallesi'nde bulunan 100 yıllık 'Garip Dede' türbesi, Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yol nedeniyle kaldırıldı. Çorum Müftülüğü'nden alınan onayın ardından belediye ekiplerince kazı yapılarak, türbe kaldırıldı. Kazıda, kalıntıya rastlanmayan türbedeki mezarın boş olduğu tespit edildi.

İÇİNDEN HERHANGİ BİR KEMİK ÇIKAR DİYE KÜREKLERLE KAZILMIŞTI

Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar, "Gazi Caddesi’ni Kıbrıs Caddesi’ne bağlamak için yapılması planlanan yolda kalan türbe, engel teşkil etti. Bunun araştırması yapıldı. Müftülük kaldırılmasında engel olmadığını söyledi. İtinalı bir şekilde kazı yapıldı. Belli bir seviyeden sonra küreklerle kazı yapıldı, içinden herhangi bir kemik çıkar diye. Ancak hiçbir şey çıkmadı” dedi.