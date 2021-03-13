Çorum'da 2 çocuğu öldüren katilin ifadesi ortaya çıktı: Hiç düşünemedim

Alaca ilçesi İmat köyünde dün saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, köyün eski muhtarı 53 yaşındaki Servet B., oğlu Z.B. ile tartışan 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar (14) ve Kaan Hakverdi'nin (13) bulunduğu okul servisini durdurdu.

Başbuş, minibüsündeki Taşar ve Hakverdi’ye tabancayla peş peşe ateş etti. Biri başından diğeri göğsünden vurulan çocuklar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

CİNAYET SONRASI YAKININ EVİNDE SAKLANDI

Katil zanlısı ise olayın ardından bir akrabasının evine gitti. Başbuş’un burada yakınlarına, “Ben çocukları vurdum, benim çocuklarım size emanet” dediği öğrenildi. Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan şahıs gözaltına alındı.

AİLELER ARASINDA HUSUMET OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüpheli Servet Başbuş ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları, ardından da köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştıkları öğrenildi.

''KEŞKE BÖYLE OLMASAYDI''

Servet Başbuş’un savcılıkta verdiği ifadesinde “Kısa bir süre önce de yine tartışmalı durumlar yaşanmıştı. Olayın yaşandığı gün bir anlık öfkeme yenik düştüm ve aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Aracın içerisine girip silahla ateş ettim. Sonra da bir yakınımın yanına gidip ben çocukları vurduğumu söyledim. Yakınlarıma ‘çocuklarım size emanet’ dedim. Ardından da jandarma beni buldu. Pişmanım. Keşke böyle bir şey olmasaydı” dediği ortaya çıktı.

OĞLU KORUMA ALTINA ALINDI

Başbuş’un oğlu Z.B. ise, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı.